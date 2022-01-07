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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| السجن لأفراد شرطة في فرنسا أهانوا عاملا مصريا.. واستمرار المظاهرات في كازاخستان

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الاحداث والموضوعات المهمة وفيها:   

فرنسا.. السجن لأفراد شرطة أهانوا عاملا مصريا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس، بأن محكمة فرنسية أصدرت أحكامًا بالسجن بحق 6 أفراد من الشرطة في فرنسا، لمدة تصل إلى ستة أشهر، بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل العام الماضي.

مقتل 3 لاجئين في قصف لحكومة آبي أحمد على إقليم تيجراي

أعلنت الامم المتحدة، الخميس، مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، وذلك مع استمرار الهجمات الحكومية.

سفير السعودية بلبنان : حزب الله​ وسلوكه العسكري يُهدّدان الأمن القومي العربي

أعرب السّفير السّعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، عن أمله أن "لا يتحوّل لبنان إلى ساحة لمهاجمة ​الدول العربية​ ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدّول والتّنظيمات والجماعات الإرهابيّة المناوئة لها

الأسد : لن نسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تخوض حرباً كبرى بعد الحرب العسكرية؛ حرباً اقتصادية ثقافية أخلاقية، مشددا علي أنه لن يسمح لدماء الشهداء أن تذهب سدى

مقتل 4 أشخاص في هجوم حوثي على محطة وقود بشبوة اليمنية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على محطة وقود في عسيلان بشبوة اليمنية.

هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع وسط إيران.. فيديو

نشرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تعرضها لخلل فني.

تونس.. قيس سعيد : محاسبة كل من أجرم في حق بلادنا

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الوزراء حيث أكّد ، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.

أسعار اليورانيوم في ارتفاع مع استمرار الاضطرابات في كازاخستان

شهدت كازاخستان - أكبر مورد لليورانيوم في العالم - احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أيام، بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.

أردوغان يعلن تضامنه مع كازاخستان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع قادة أعضاء منظمة الدول التركية في وقت متأخر من الخميس، مؤكداً أن تركيا تتضامن مع حكومة كازاخستان.

البيت الأبيض: أمريكا تسعى إلى نوع من التعايش مع الصين وليس الهيمنة

قال منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التعايش مع الصين.

وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.

روسيا: اتفاق بين موسكو وبرلين وباريس على إجراء اتصالات جديدة تتضمن كييف

اتفق ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما في ذلك مشاركة أوكرانيا لإنهاء النزاع على وجه السرعة في شرق البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك للصحفيين.

إيران تكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات فيينا النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، الخميس، ان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي تسير في مسارها الطبيعي والجيد.

في خطابه بأول ذكرى لاقتحام الكابيتول .. بايدن يمزق ترامب 

هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب في خطابه الخميس، في الذكرى الاولى لأحداث اقتحام الكابيتول الامريكي في 6 يناير من العام الماضي...

البيت الأبيض يكشف عن مصير اتهام ترامب باقتحام مبنى الكونجرس

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك الحرية لوزارة العدل في تحديد دور ترامب.

تسونامي.. تصريح صادم من الصحة العالمية حول إصابات أوميكرون

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".

مصر فرنسا ترامب الأمم المتحدة إقليم تيجراي كورونا المستجد الكونجرس ميليشيات الحوثي كازاخستان

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