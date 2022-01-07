منة فضالي تهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد

هنأت الفنانة منة فضالي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “عيد ميلاد مجيد الاخوة المسيحين ❤️❤️❤️”.



وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول من 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه على شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.