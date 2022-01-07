مسلمو وأقباط مصر إيد واحدة .. هاشتاج عيد الميلاد يتصدر تويتر

تشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتفاعل مسلمون وأقباط مصر عبر الهاشتاج “عيد الميلاد المجيد”.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة، وسادت روح التسامح والود بين شعب مصر العظيم.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي، خلال تواجده فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد: « إحنا فى بيت من بيوت ربنا واللى حامى البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، والكل يدعى أن ربنا يحمى مصر، وربنا هو اللي بيسبب الأسباب».

وأضاف: «الجمهورية الجديدة هى جمهورية الحلم و الأمل، العلم و العمل»، متابعا : «الجمهورية الجديدة القادرة وليست الغاشمة، والسالمة وليست المستسلمة، وهنبني البلد مع بعض رغم اي تحدي وصعاب والكل بيهون لما نكون كلنا مع بعض على قلب رجل واحد».

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي : «عايز أقولكم على حاجة انتم متعرفوش حجم الاحترام والتقدير والمحبة التي أكنها لقداسة البابا تواضروس، والرجال توازن في المواقف والظروف الصعبة جدا وكل عام وأنتم طيبين».

صلوات قداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من آباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.