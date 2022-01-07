عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلمو وأقباط مصر إيد واحدة .. هاشتاج عيد الميلاد يتصدر تويتر

صدى البلد

تشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتفاعل مسلمون وأقباط مصر عبر الهاشتاج “عيد الميلاد المجيد”.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة، وسادت روح التسامح والود بين شعب مصر العظيم.

txt

محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد

txt

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بدولة الكويت بمناسبة عيد الميلاد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس  السيسي،  خلال تواجده فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد: « إحنا فى بيت من بيوت ربنا واللى حامى البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، والكل يدعى أن ربنا يحمى مصر، وربنا هو اللي بيسبب الأسباب».

وأضاف: «الجمهورية الجديدة هى جمهورية الحلم و الأمل، العلم و العمل»، متابعا : «الجمهورية الجديدة القادرة وليست الغاشمة، والسالمة وليست المستسلمة، وهنبني البلد مع بعض رغم اي تحدي وصعاب والكل بيهون لما نكون كلنا مع بعض على قلب رجل واحد».

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي : «عايز أقولكم على حاجة انتم متعرفوش حجم الاحترام والتقدير والمحبة التي أكنها لقداسة البابا تواضروس، والرجال توازن في المواقف والظروف الصعبة جدا وكل عام وأنتم طيبين».

صلوات قداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من آباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلاد المسيح قداس عيد الميلاد الميلاد المجيد أقباط مصر

ترشيحاتنا

لطفك يا رب .. رانيا محمود ياسين تعلق على زيادة إصابات كورونا

البيت الأبيض يكشف أسباب زيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

سيتحدد مصيره وفق خطته .. محمد بركات يكشف الموقف النهائي لـ فينجادا

الفن جزء من المجتمع .. هاني رمزي : مصر تبنى من جديد في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

حقيقة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ثويتس.. كتلة جليدية تهدد قارات العالم بالغرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ