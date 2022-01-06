«السيسي حبيب الملايين».. المصلون بالكاتدرائية يستقبلون الرئيس بالهتاف وعلم مصر

رفع المصلون في قداس عيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسي ولافتات مكتوبا عليها «السيسي رئيسي .. حبيب الملايين».

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا، دون تفريق أو تمييز.. فهمي جمهورية الحلم والأمل، وجمهورية العلم والعمل، والجمهورية القادرة وليست الغاشمة، والمسالمة وليست المستسلمة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة له أثناء تواجده في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - إن أي تحد أو صعاب تهون طالما المصريين على قلب رجل واحد، محذرا المصريين جميعا من الفتنة.