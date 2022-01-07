الإمارات.. بلدية الفجيرة تستقبل مراجعيها بالشوكولاتة في أول جمعة كدوام رسمي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة بالإمارات، أنه في إطار تعزيز استمرارية الأعمال وتنظيم الخدمات تماشيا مع توجيهات الدولة، باشرت بلدية الفجيرة عملها، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات ونصف الساعة، بشكل منتظم، من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً، وفقاً لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أقرته حكومة الإمارات ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022.

وبحسب صحيفة البيان أشار الأفخم إلى أن البلدية استقبلت مراجعيها من خلال نظام المرور الأخضر باستخدام تطبيق «الحصن» عند دخول الموظفين والمتعاملين إلى البلدية، لتأمين أعلى معايير السلامة، وذلك في أول يوم دوام رسمي، حيث قامت البلدية بتوزيع الشكولاتة على مراجعيها للترحيب بهم خلال يوم الجمعة المبارك، لافتا إلى ان الحركة كانت نظامية والعمل قدم في اجواء احترازية تحافظ على صحة وسلامة موظفي ومراجعي البلدية.

وقال الافخم ان البلدية باشرت العمل وفق ضوابط واجراءات احترازية وتدابير وقائية تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، حيث تم نشر تعميم مسبق عن ساعات العمل خلال يوم الجمعة، واخطار الموظفين المعنيين والتشديد عليهم بالالتزام بالتدابير الوقائية والدخول من خلال المرور الاخضر، كما تم العمل على تعقيم مباني البلدية وكافة الافرع، مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في المبنى لمنع انتشار الفيروس.