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رئيس التحرير
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أخبار العالم

الإمارات.. بلدية الفجيرة تستقبل مراجعيها بالشوكولاتة في أول جمعة كدوام رسمي

صدى البلد

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة بالإمارات، أنه في إطار تعزيز استمرارية الأعمال وتنظيم الخدمات تماشيا مع توجيهات الدولة، باشرت بلدية الفجيرة عملها، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات ونصف الساعة، بشكل منتظم، من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً، وفقاً لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أقرته حكومة الإمارات ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022.

وبحسب صحيفة البيان أشار الأفخم إلى أن البلدية استقبلت مراجعيها من خلال نظام المرور الأخضر باستخدام تطبيق «الحصن» عند دخول الموظفين والمتعاملين إلى البلدية، لتأمين أعلى معايير السلامة، وذلك في أول يوم دوام رسمي، حيث قامت البلدية بتوزيع الشكولاتة على مراجعيها للترحيب بهم خلال يوم الجمعة المبارك، لافتا إلى ان الحركة كانت نظامية والعمل قدم في اجواء احترازية تحافظ على صحة وسلامة موظفي ومراجعي البلدية.

وقال الافخم ان البلدية باشرت العمل وفق ضوابط واجراءات احترازية وتدابير وقائية تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، حيث تم نشر تعميم مسبق عن ساعات العمل خلال يوم الجمعة، واخطار الموظفين المعنيين والتشديد عليهم بالالتزام بالتدابير الوقائية والدخول من خلال المرور الاخضر، كما تم العمل على تعقيم مباني البلدية وكافة الافرع، مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي في المبنى لمنع انتشار الفيروس.

تلقتها القوى العاملة.. الإمارات تعلن عن إجراءات وقائية واحترازية جديدة

7/1/2022 الجمعة.. أول يوم دوام للموظفين في تاريخ الإمارات

 

بلدية الفجيرة الامارات محمد سيف الأفخم النظام الجديد للعمل الأسبوعي

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7/1/2022 الجمعة.. أول يوم دوام للموظفين في تاريخ الإمارات

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