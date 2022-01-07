بملابس عصرية.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة عصرية و مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت ليجن أسود مع قميص بسيط باللون الأبيض ذا أكمام طويلة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما vest طويل باللون البيج مع حزام عريض حول الخصر.

وانتعلت مي عمر، حذاء متوسط الطول باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج و قبعة أنيقة متناسقة مع ملابسها الراقية، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نات صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.