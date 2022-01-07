جامعة عين شمس في أسبوع ..مؤتمر كلية الحقوق يوصي بتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد... انعقاد مؤتمر تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي 5 فبراير

جامعة عين شمس في أسبوع :

توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد.. تعرف عليها

المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي 5 فبراير

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بتربية عين شمس.. صور

ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين المصريين بجامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها اعلان توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي، أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري.

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر عام المؤتمر

وأضاف أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسية هي المحور الأول ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثاني ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثالث تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ، المحور الرابع ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار.

وذلك في الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير ٢٠٢٢؛ حيث يعقد المؤتمر بنظام الحضور المباشر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، واليومان الثاني والثالث أونلاين عبر تطبيق Zoom.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdXBnq9YtkVE4ttwNJ0ZOnfda5bPYwYofGLyD6DUnNleDIA/viewform?usp=pp_url





أعلن ا. د محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته الكلية امس تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.



وقد أوصي المؤتمر بالآتي

دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالآثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع.

تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوي اصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.

تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي في كافة ارجاء للمؤسسات الحكومية.

دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه.

تفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء علي المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة

الاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل.

الإسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق علي الفاسدين.

إعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لا يتعارض مع احكام المساءلة والشفافية ، وكذلك إعادة النظر في الاحكام الناظمة لإقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة واخضاع هذه الاقرارات للرقابة المجتمعية.

تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير علي إرادة الناخبين.

ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها.

التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الإطلاع علي إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الي الخارج لإغلاق الطريق امام الفاسدين في التمتع بالاموال الناتجة من جرائم الفساد.

جدير بالذكر ان المؤتمر تضمن ٤ جلسات ناقشت (الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد) ، (الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد) ، وتناولت الجلسة الثالثة (العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد) ، بينما بحثت الجلسة الرابعة (آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة)

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية للاطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، و رافق الدكتور. حازم راشد عميد الكلية و الدكتور صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.



و أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود حوارا ابوياً مع الطلاب للاطمئنان على سلاسة الامتحانات .

كما أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب و العاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، و التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين و توعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.



كما شدد الدكتور. عبد الفتاح سعود على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطلاب و توجيه من لم تتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.



وأوضح الدكتور حازم راشد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت الماضي الموافق ٢ من يناير الجاري وتستمر حتى ٣ من فبراير المقبل ومن المقرر أن تجرى الاختبارات قرابة العشر ألاف طالب وطالبة في جميع الفرق والأقسام كما تتضمن الساعات المعتمدة والفصول الدراسية والتخلفات واللائحة القديمة والنظام القديم والتعليم المفتوح.



وتم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات للجان تختلف عن مسارات الخروج وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الامتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات للاختبار وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، و يتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت الدكتورة صفاء شحاته أنه تم تقسيم الفرق حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومي مع الفرقة الثانية والرابعة و يتم إجراء الامتحانات لكل فرقة في فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان بين الطالبات و عدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطلاب

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة واشراف الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة الدكتورة. ولاء شتا الرئيس التنفيذى للصندوق وبنك المعرفة المصري، ندوة تعريفية عن أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك مع الناشر Springer Nature لتغطية تكلفة النشر العلمي اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢ للمجلات المصنفة Q1,Q2 بالإضافة إلى Q3 لبعض الوقت.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة التى أعلنها ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين.