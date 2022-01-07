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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة .. مُحكّمة رواندية تدير مباريات كأس أمم إفريقيا 2021

الحكمة الرواندية
الحكمة الرواندية سليمة راضية

تنطلق بعد غد الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

وتعتبر المُحكّمة الرواندية سليمة راضية موكاسانغا أول مُحكّمة من السيدات سوف تدير مباريات كان الكاميرون ٢٠٢١.

وجاءت مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة 33 على النحو التالي:

الأحد 9 يناير 
دور المجموعات
6:00 مساءً الكاميرون vs بوركينا فاسو 
9:00 مساءً إثيوبيا vs الرأس الأخضر 
الاثنين 10 يناير 
3:00 مساءً السينغال  زيمبابوي 
6:00 مساءً المغرب vs غانا 
6:00 مساءً غينيا vs مالاوي 
9:00 مساءً جزر القمر  vs الجابون 
الثلاثاء 11 يناير 
3:00 مساءً الجزائر vs سيراليون 
6:00 مساءً نيجيريا vs مصر 
9:00 مساءً السودان vs غينيا بيساو 
الأربعاء 12 يناير 2022
3:00 مساءً تونس vs مالي 
6:00 مساءً موريتانيا vs جامبيا 
9:00 مساءً غينيا الإستوائية vs ساحل العاج 
الخميس 13 يناير 
6:00 مساءً الكاميرون  vs اثيوبيا 
9:00 مساءً الرأس الأخضر  vs بوركينا فاسو 
الجمعة 14 يناير 
3:00 مساءً السينغال vs غينيا 
6:00 مساءً مالاوي  vs زيمبابوي 
6:00 مساءً المغرب vs جزر القمر 
9:00 مساءً الجابون vs غانا 
السبت 15 يناير 
6:00 مساءً نيجيريا vs السودان 
9:00 مساءً غينيا بيساو vs مصر 
الأحد 16 يناير 
3:00 مساءً غامبيا vs مالي 
6:00 مساءً ساحل العاج vs سيراليون 
6:00 مساءً تونس vs موريتانيا 
9:00 مساءً الجزائر  vs غينيا الإستوائية 
الإثنين 17 يناير 
6:00 مساءً بوركينا فاسو  vs إثيوبيا 
6:00 مساءً الرأس الأخضر vs الكاميرون 
الثلاثاء 18 يناير 
6:00 مساءً مالاوي vs السنغال 
6:00 مساءً زمبابوي vs غينيا 
9:00 مساءً الجابون vs المغرب 
9:00 مساءً غانا vs جزر القمر 
الأربعاء 19 يناير 
9:00 مساءً مصر  vs السودان 
9:00 مساءً غينيا بيساو vs نيجيريا 
الخميس 20 يناير 
7:00 مساءً ساحل العاج vs الجزائر 
7:00 مساءً سيراليون vs غينيا الإستوائية
10:00 مساءً مالي vs موريتانيا 
10:00 مساءً جامبيا vs تونس 
الأحد 23 يناير
دور ال 16
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الاثنين 24 يناير
6:00 مساءً يحدد لاحقاً  
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الثلاثاء 25 يناير 
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الأربعاء 26 يناير 
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
السبت 29 يناير
ربع النهائي
6:00 مساءً يحدد لاحقاً 
9:00 م يحدد لاحقاً 
الأحد 30 يناير
6:00 مساءً يحدد لاحقاً
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الأربعاء 2 فبراير 
نصف النهائي
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الخميس 3 فبراير
9:00 مساءً يحدد لاحقاً 
الأحد 6 فبراير  
المركز الثالث
6:00 مساءً يحدد لاحقاً
النهائى
9:00 مساءً يحدد لاحقاً

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