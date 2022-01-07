الأفضل في العالم.. ماذا قدم محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي في موسم 2020-2021؟

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على رأس قائمة المرشحين النهائية للتنافس على جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لموسم 2020-2021.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة مكونة من 3 لاعبين للتنافس على الجائزة وهم

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر

ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا

وبذلك، حقق محمد صلاح إنجازًا مميزًا، حيث أصبح اللاعب الثاني الذي يتم ترشيحه مرتين للتواجد في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” حيث سبقه في ذلك الإنجاز الليبيري جورج وياه لاعب ميلان الإيطالي السابق، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995، واحتل المركز الثاني في عام 1996.

وتم استبعاد كل من

كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال

نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا

جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا

كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا

نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل

كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

إيرلينج هالاند معاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج

موعد حفل جوائز The Best

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في حفل جوائز The Best الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيكون الحفل افتراضيًا في مدينة زيوريخ السويسرية، يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعدد من الجوائز الأخرى مثل جائزة أفضل لاعبة في العالم، وأفضل حارس في العالم، وأفضل هدف في العالم، وأفضل مدرب في العالم.

ماذا قدم محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي في موسم 2020-2021؟

ونستعرض تباعًا، ماذا قدم المرشحون للفوز بالجائزة - محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي - في موسم 2020-2021 الذي يتم على بنائه اختيار الفائز.

محمد صلاح

لعب 51 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات

سجل 31 هدفًا

صنع 6 أهداف

احتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا بفارق هدف وحيد عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي

احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نيمار دا سيلفا وألفارو موراتا

قاد ليفربول لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، والتأهل بصعوبة لدوري أبطال أوروبا.

قاد ليفربول للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخروج على يد ريال مدريد الإسباني.

لعب 3 مباريات مع منتخب مصر مسجلًا هدفين، وقادهم للتأهل لكأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح ( مصر - ليفربول)

روبرت ليفاندوفسكي

لعب 40 مباراة مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات

سجل 48 هدفًا

صنع 9 أهداف

فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية

سجل 41 هدفًا كأكثر لاعب في التاريخ يسجل أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني

تُوج مع بايرن ميونخ ببطولات الدوري الألماني وكأسي السوبر الألماني والأوروبي وكأس العالم للأندية.

ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي

لعب 10 مباريات مع منتخب بولندا مسجلًا 8 أهداف إضافة لصناعته هدفين

ودع بطولتي كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب بولندا من دور المجموعات.

روبرت ليفاندوفسكي ( بولندا - بايرن ميونخ)

ليونيل ميسي

لعب 47 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات

سجل 38 هدفًا

صنع 14 هدفًا

فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 30 هدفًا

تُوج مع برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا

احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة

ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 مع برشلونة على يد باريس سان جيرمان

لعب 12 مباراة مع منتخب الأرجنتين، مسجلًا 6 أهداف إضافة لصناعته 5 آخرين

قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل

فاز بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف.