نظرة شاملة عن لكزس NX موديل 2022 في الإمارات.. صور

تنتمي لكزس NX موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم داخل السوق الاماراتي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تشمل الكثير من عناصر الرفاهية وانظمة الحماية، ودعم قائد السيارة، بالاضافة إلى المظهر الخارجي من عائلة الـ SUV.

الاداء الفني للسيارة لكزس NX موديل 2022

دعمت السيارة لكزس NX موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 235 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

بينما تأتي السيارة لكزس NX موديل 2022 بسرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة بهذه السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.2 ثانية فقط.

ابعاد السيارة لكزس NX موديل 2022

حصلت السيارة لكزس NX موديل 2022 على نسبة طول كلي بلغت 4.630 متر، وبعرض يبلغ 1.845 متر، و 1.630 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع حتى 500 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع من تصميم هندسي مميز تدعمها قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2.660 متر.

تجهيزات السيارة لكزس NX موديل 2022

ودعمت لكزس NX موديل 2022 بمقودر حركة متعدد الاستخدامات مع تحكم صوتي ونظام ترفيهي مكون من شاشة عرض الوسائط وانظمة الملاحة والخرائط، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، مع مصابيح ترحيب، وسقف بانوراما، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا محيطة وخلفية.

أسعار السيارة لكزس NX موديل 2022 بالسوق الاماراتي

الفئة الاولى لكزس NX موديل 2022 بقيمة قدرها 190,000 درهم.

الفئة الثانية لكزس NX موديل 2022 بقيمة قدرها 215,000 درهم.

الفئة الثالثة لكزس NX موديل 2022 بقيمة قدرها 230,000 درهم.