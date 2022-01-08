تحديثات جديدة لـ مازدا CX-30 .. صور

تواصل شركة مازدا اليابانية من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارت، وذلك عبر نسختها CX-30 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV الشهيرة، بعد ان اضافت اليها عدة ترقيات متطورة ترفع من ادائها سواء كانت داخليًا او خارجيًا.

ستنفرد النسخة الجديدة من مازدا CX-30 2022 عالميًا بنظام الدفع الرباعي للعجلات، مع عدة تحديثات اخرى تتعلق ببعض الانظمة الفنية وبرامج دعم قائد المركبة ومنها، عجلة قيادة مصنوعة من الجلد بتقنية متعددة الاستخدام، وفتحة سقف كهربائية، مع مقعد لقائد المركبة بتحكم اوتوماتيكي من 8 وضعيات.

كما تمتعت السيارة مازدا CX-30 2022 بعدة تقنيات قياسية مثل نظام التحكم في المناخ ثنائي المناطق بطريقة اوتوماتيكية، مع لوحة عدادات لمساعدة قائد السيارة على قراءة البيانات يبلغ قياسها 7 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة اخرى ملونة وتعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة قياس 8.8 بوصة.

تحديثات جديدة لـ مازدا CX-30

بينما زودت السيارة مازداCX-30 2022 بترقيات تعتمد على جنوط رياضية انيقة مصنوعة من الالومنيوم مع تصميم هندسي فريد يبلغ قياسها 18 بوصة، ومقاعد من الجلد الفاخر مع لون احمر مميز، الاضافة إلى مرايات جانبية باللون الأسود، حزمة من التقنيات عالية الاداء والتي مازالت لم يتم الكشف عنها.

ومن خلال بعض الصور تظهر السيارة مازداCX-30 2022 باطلالة خارجية تعتمد على المصابيح الحادة، والشبكات ذات الفتحات الهوائية المتعددة، وشرائط LED ضوئية، مع منظومة عادم ثنائية الااء، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف.