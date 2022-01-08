عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مغلق لخطورته على المصلين.. مسجد «أبو غنام» يشكو إهمال الأوقاف والآثار| شاهد

مسجد سيدي سالم البيلي
مسجد سيدي سالم البيلي أبو غنام

بعد سنوات طويلة من معاناة أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من إهمال وزارتي الأوقاف والآثار لمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، الذي يحتاج إلى ترميم عاجل، فوجئ الأهالى بصدور قرار من مديرية الأوقاف بإغلاق المسجد الأثرى ببيلا، بدلاً من الاستجابة لمطالبهم بترميمه، كونه يحظى بأهمية تاريخية.

 

الأهالى كانوا قد خاطبوا مسؤولى الأوقاف والآثار بترميم وصيانة مسجد «أبو غنام» الأثرى، الذى صدرت تعليمات أمس الخميس بغلقه أمام المُصلين لخطورته على حياة المُصلين، حيث تتساقط المياه من سقفه الخشبى على المُصلين خلال الصلوات الخمس.

محافظ كفر الشيخ مهنئا بعيد الميلاد: هذه المناسبات تؤكد وحدتنا الوطنية

خطر على المصلين.. غلق مسجد أبو غنام الأثري في كفر الشيخ

وقال عبد الحميد صالح، أحد رواد المسجد، إن حالة مسجد «أبو غنام» سيئة للغاية رُغم أهميته الأثرية، مُتابعاً: «استغثنا بمسؤولى الأوقاف والآثار دون جدوى، والمسجد يُعانى من سقوط المياه على رؤوس المُصلين وأصبح فى حالة حرجة».

وأضاف جلال شعيشع، أحد رواد المسجد، إن هناك حالة من الحُزن الشديد تنتاب جميع أهالى مدينة بيلا بعد قرار غلق مسجد «أبو غنام»، مُؤكداً أن المسؤولون فى وزارة السياحة والآثار قاموا بإعداد العديد من المُقايسات لترميم المسجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف على مدار السنوات الماضية، ولكن لم يتم تنفيذ أى شيء حتى الآن.

 

وأوضح إبراهيم عثمان، أحد رواد المسجد، إن مسجد «أبو غنام» يُشبه الجامع الأزهر الشريف، وله زواره بصفته أثراً إسلامياً وبه قطب من أقطاب الصوفية وهو العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، مُستطرداً: «للأسف بدلاً من أن يتم صيانة المسجد الأثرى وأعمدته المُتهالكة والمُتآكلة وسقفه الخشبى فوجئنا بصدور تعليمات من الأوقاف بغلقه أمام المُصلين، خوفاً على حياتهم».

 

وفى سياق متصل، ناشد العديد من أهالى مركز ومدينة بيلا، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسُرعة بدء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام»، حفاظاً على التراث الأثرى والمعمارى، وحفاظاً على حياة المُصلين والزائرين.

 

كما طالب الأهالى أيضاً، بوضع المسجد على خريطة السياحة الداخلية لمحافظة كفر الشيخ، وإبراز مكانته التاريخية والأثرية، ولاسيما أنه يُعد أحد أقدم مساجد المحافظة.

 

كانت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، قد قرّرت أمس الخميس، غلق مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، بناءً على تقرير الإدارة الهندسية، وذلك بعد تسرب مياه الأمطار من سقف المسجد خلال موجة الطقس السيئ الأخيرة، وخطورة وضع المسجد خلال الفترة الحالية.

 

وجاء قرار غلق مسجد «أبو غنام» حفاظاً على سلامة وصحة رواده من أهالى مدينة بيلا، ولدرء الخطر عنهم، ولحين بدء ترميمه بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار.

 

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذى عُرف عنه التقوى والصلاح وله كرامات عظيمة، إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد فى العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضى الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

 

مسجد «أبو غنام» تم تسجيله كأحد الآثار الإسلامية عام 2001م، ومرّ على تاريخ إنشاء المسجد أكثر من 744 عاماً، وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة، إلى أن طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح فى طى النسيان، وبات مُهدداً بالانهيار فى أى وقت.

IMG-20211018-WA0076
IMG-20211018-WA0076
IMG-20211018-WA0075
IMG-20211018-WA0075
IMG-20211018-WA0072
IMG-20211018-WA0072
IMG-20211018-WA0077
IMG-20211018-WA0077
IMG-20210913-WA0076
IMG-20210913-WA0076
IMG-20210913-WA0075
IMG-20210913-WA0075
IMG-20210913-WA0074
IMG-20210913-WA0074
IMG-20210913-WA0045
IMG-20210913-WA0045
IMG-20210913-WA0073
IMG-20210913-WA0073
IMG-20210913-WA0072
IMG-20210913-WA0072
IMG-20210913-WA0070
IMG-20210913-WA0070
IMG-20210913-WA0069
IMG-20210913-WA0069
IMG-20210913-WA0068
IMG-20210913-WA0068
IMG-20210913-WA0066
IMG-20210913-WA0066
IMG-20210913-WA0046
IMG-20210913-WA0046
IMG-20210913-WA0065
IMG-20210913-WA0065
IMG-20210913-WA0064
IMG-20210913-WA0064
IMG-20210913-WA0063
IMG-20210913-WA0063
IMG-20210913-WA0053
IMG-20210913-WA0053
IMG-20210913-WA0052
IMG-20210913-WA0052
IMG-20210913-WA0051
IMG-20210913-WA0051
IMG-20210913-WA0050
IMG-20210913-WA0050
IMG-20210913-WA0047
IMG-20210913-WA0047
IMG-20210913-WA0048
IMG-20210913-WA0048
IMG-20210913-WA0049
IMG-20210913-WA0049
IMG-20210913-WA0044
IMG-20210913-WA0044
IMG-20210913-WA0062
IMG-20210913-WA0062
IMG-20210913-WA0061
IMG-20210913-WA0061
IMG-20210913-WA0060
IMG-20210913-WA0060
IMG-20210913-WA0058
IMG-20210913-WA0058
IMG-20210913-WA0059
IMG-20210913-WA0059
IMG-20210913-WA0054
IMG-20210913-WA0054
IMG-20210913-WA0055
IMG-20210913-WA0055
IMG-20210913-WA0056
IMG-20210913-WA0056
IMG-20210913-WA0057
IMG-20210913-WA0057
IMG-20211018-WA0073
IMG-20211018-WA0073
IMG-20211018-WA0074
IMG-20211018-WA0074
IMG-20210913-WA0067
IMG-20210913-WA0067
IMG-20220107-WA0031
IMG-20220107-WA0031
IMG-20220107-WA0032
IMG-20220107-WA0032
IMG-20220103-WA0057
IMG-20220103-WA0057
IMG-20220107-WA0033
IMG-20220107-WA0033
IMG-20220103-WA0061
IMG-20220103-WA0061
IMG-20220107-WA0034
IMG-20220107-WA0034
IMG-20220103-WA0059
IMG-20220103-WA0059
IMG-20220103-WA0060
IMG-20220103-WA0060
الاثار محافظ كفر الشيخ وزارة السياحة محافظة كفر الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة الأوقاف الدكتور خالد العناني غلق مسجد ترميم المسجد

موضوعات متعلقة

إصلاح أعطال خطوط مياه الشرب والصرف الصحى في دسوق بكفر الشيخ.. صور

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ مهنئا بعيد الميلاد: هذه المناسبات تؤكد وحدتنا الوطنية

وسط إجراءات احترازية.. القمص بطرس بسطوروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد| شاهد

النائب محمد زكي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: تربطنا أواصر المحبة والسلام

السبت.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة والإنارة في قرى ومدن كفر الشيخ.. صور

خطر على المصلين.. غلق مسجد أبو غنام الأثري في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

كوكب تاني .. مريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجمال صوتها

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى أمم إفريقيا

دعاء الرزق الذي لا يرد.. يقضي لك 100 حاجة كرره الآن

للأمهات الجدد.. كل تريدي معرفته عن فطام الطفل .. أفضل 10 أطعمة مناسبة للصغير .. وكيفية التعامل مع المشاكل الصحية

من البداية للنهاية .. مواعيد مباريات كاس امم افريقيا كاملة

إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ