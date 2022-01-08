انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، انقطاعا وضعفا في المياه بالمحافظة، اليوم السبت، عن 4 مناطق غرب المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإن سبب انقطاع مياه الشرب هو إحلال وتجديد في خط قطر 1000مم الناقلة للمياه من محطة المنشية 1 حتى رافع الدخيلة، مما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه.

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وأضاف أنه سيتم انقطاع المياه في أربع مناطق وهم القباري، والورديان، والدخيلة، والعجمي.

وتابع أنه سيتم عودة المياه بالضغوط الطبيعية، فور الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، كما تهيب الشركة من المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.