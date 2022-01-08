طلاق وخراب.. معلمة الدقهلية تخرج عن صمتها

أكد مصدر مقرب من المدرسة آية يوسف ضحية انتشار فيديو الرقص الخاص بمعلمي الدقهلية خلال رحله نيلية أن زوجها طلقها عقب انتشار الفيديو.

وأضافت أن من فعل وصور هذا الفيديو ونشره عديم الإنسانية لأنه تسبب فى تدمير أسرة، حيث أن الجميع يفرح ويرقص فى المناسبات سواء معلمة أو غيرها وأن ما حدث منها كان أمام أبنائها وفى رحله وليس داخل فصل دراسى أو مقر عملها.

وأشار إلى أنه بسبب انتشار هذا الفيديو أدى إلى غضب زوجها الذى كان يعلم بالرحلة وحكت له فور عودتها من الرحلة بما حدث إلا أن انتشار الفيديو على السوشيال ميديا تسبب فى إحراجه وقام بتطليقها.

وقالت آية يوسف، معلمة اللغة العربية بإحدى مدارس المنصورة، إنها تفكر في الانتحار بعد الإساءات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار فيديو لها وهي ترقص أثناء رحلة نيلية على مركب.