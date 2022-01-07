بايرن ميونخ يخسر 1-2 من بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ أمام ضيفه بروسيا مونشجلادباخ بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى في بطولة الدوري الألماني بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 18، قبل أن يعادل فلوريان نيوهاوس النتيجة لـ مونشجلادباخ في الدقيقة 27.

وسجل ستيفان لاينر الهدف الثاني لـ بروسيا مونشجلادباخ في الدقيقة 31، مجرعًا بايرن ميونخ الهزيمة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا مونشجلادباخ عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف بايرن ميونخ عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وخاض بايرن ميونخ مباراة اليوم متأثرًأ بغياب عدد كبير من لاعبيه على رأسهم مانويل نوير وليروي ساني، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.