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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاشر سيدات بحجة إخراج الجان.. النيابة تحبس دجال الدقهلية

دجال
دجال

قررت نيابة دكرنس في الدقهلية  حبس دجال اقام علاقات جنسيه مع سيدات بحجة اخراج الجان منهن اربعة ايام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الامنية بالدقهلية قد تمكنت من ضبط دجال بمركز دكرنس استدرج سيدة من محافظة القليوبية بحجة علاجها واخراج جن من جسدها وحاول إقناعها بوجود جن بالرحم هو سبب مشاكلها وخلافاتها مع زوجها ولن يخرج إلا بالجماع وإقامة علاقة كاملة معه لإخراجه وحرقه .


وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى بلاغا من مأمور مركز دكرنس بورود بلاغ من سيدة تقيم بمحافظة القليوبية تضرر فيه من قيام دجال يدعى الشيخ صالح بالنصب عليها والحصول على مبالغ مالية متعددة لحل مشاكلها وعادة زوجها لها بعد نشوب خلافات كبيرة وانفصالهما  .
وقالت السيدة فى المحضر أنها حضرت 3 مرات ودفعت ما يقرب من 10 آلاف جنيه للدجال لإعادتها لزوجها ولكن استمرت الخلافات مستمرة مع الزوج دون أى تغيير وعندما واجهت الدجال بذلك أكد لها أنه يوجد عندها جن يسكن الرحم ولابد من إقامة علاقة جنسية معه حتى يتمكن من الوصول للجن وإخراجه وحرقه .
وأضافت السيدة " عندما قال ذلك تأكدت أنه نصاب وأنه يحاول اغتصابها بحجة اخراج الجن فقررت الإبلاغ عنه "
انتقل ضباط المباحث إلى مكان الشيخ والذى أرشدت عنه السيدة وتبين أنه يدعى "صالح. ح. ال. ي"، وأنه اعتاد ممارسة أعمال الدجل والشعوذة واستدراج النساء بحجة اخراج الجن من إجسادهن.
و بتقنين الإجراءات تم القبض عليه وحبسه.

دجال دكرنس الدقهلية علاقات جنسيه سيدات الجان

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