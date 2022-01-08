نيكول سابا: لبنان تعيش مرحلة صعبة وربنا يحفظ السيسي للمصريين

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أن لبنان تمر بمرحلة صعبة ومن الظلم أن تقارن بوضع مصر، قائلة: "لبنان فى مرحلة صعبة ومصر بلد تزدهر وتعلى في كل شيء اقتصاديا وكل شيء وبناء، ومينفعش نقارن ولكن وضع لبنان مختلف الان".

وأوضحت الفنانة نيكول سابا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن لبنان ينقصها إلغاء الطائفية وأن يكون هناك زعيم واحد ويتحد خلف الجميع، مضيفة: "لازم نخاف على مصلحة بلدنا ودلوقتي كل واحد ماشى ورا قائد".

وتابعت: "مصر بقى فيها استقرار وأمان واصبحت صلبة اكثر ودولة لها ثقل، والمواطن يمشي في اي وقت بأمان، وفى دولة وقانون بمصر واحترام للدولة ودولة تقيلة ودي اهم شيء والرئيس السيسي ربنا يحفظه للمصريين".