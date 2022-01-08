ليلى علوي: حب الناس أحلى ثروة في حياتي.. فيديو

كشفت الفنانة ليلي علوي، أن حب الجمهور أغلى ثروة في حياتها، قائلا: «بحمد ربنا عليها».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنها سعيدة بالمهرجان في دورته الأولى مقدمة لهم بالتهنئة على نجاح المهرجان وعلى كل التطوير الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وتابعت الفنانة ليلي علوي، أنها تعشق السينما، وتشعر أن السينما بها حياة ومنذ نعومة أظافرها كانت تنبهر بالسينما وكانت الفسحة الأفضل لها هي الذهاب إلى السينما.

عيد ميلاد

واحتفلت الفنانة ليلى علوى بـ عيد ميلادها مع عائلتها ونشر صورة له من الاحتفال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.



وعلقت ليلى علوى “ إنه دائمًا يوم رائع عندما تكون العائلة في الجوار الكثير من الحب لعائلتي العزيزة”.