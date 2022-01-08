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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفي لبيب عبر فيسبوك: محدش قالي كل سنة وأنت طيب

صدى البلد

نشر الفنان لطفي لبيب صورة جديدة من كواليس احد اعمالة  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق لطفي لبيب : بتقول اية محدش قالي كل سنة و انت طيب.

لطفي لبيب : لو حد سألني عن حياتي الخاصة هقول له «وأنت مالك»|فيديو

الدرة .. لطفي لبيب يقترح اسمًا للعاصمة الإدارية الجديدة |فيديو

 

يذكر ان قال الفنان لطفي لبيب، إن مصر تشهد حاليًا حالة نهضة لم نرها منذ سنوات كثيرة، مؤكدًا أنني زرت العاصمة الإدارية الجديدة “وفضلت ألف فيها 5 ساعات”، وهو مشروع سيغير مصر.

 

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يمكن أن يتم اختيار اسم آخر للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنني أرشح اسم “الدرة” للعاصمة الإدارية لأنها بمثابة "درة التاج".

 

وتابع لطفي لبيب، أن الفنان نبيل الحلفاوي هو “اسم على مسمى وهو شخص نبيل وذو فكر واسع”، مؤكدًا أن له عقلية كبيرة قادرة على فهم الأمور.

 

حياتي الأسرية خاصة لي
وأشار لطفي لبيب إلى أن حياتي الأسرية هي خاصة لي، ولكن الحياة العامة من الممكن أن أشارك بها جمهوري.

أخبار لطفى لبيب الفنان لطفي لبيب لطفي لبيب أعمال لطفى لبيب

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