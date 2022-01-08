مواعيد مباريات اليوم السبت 8-1-2022 فى إسبانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدورى السعودى

تقام اليوم السبت 8-1-2022 العديد من المباريات البارزة فى مختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها فى الدورى الإسباني وكأس الإتحاد الإنجليزي.

جاءت مواعيد مباريات اليوم السبت 8-1-2022 على النحو التالي:



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي vs ريال مايوركا- الساعة 3 مساء

ريال سوسييداد vs سيلتا فيجو- الساعة 5:15 مساء

غرناطة vs برشلونة- الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد vs فالنسيا - الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني

غرويتر فورت vs شتوتجارت- الساعة 4:30 مساء

لايبزيج vs ماينز 05 - الساعة 4:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت vs بوروسيا دورتموند - الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدورى الفرنسي



لانس vs رين- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا vs هاتاي سبور- الساعة 3 مساء



جالاتا سراي vs جيرسون سبور- الساعة 6 مساء



مواعيد مباريات الدورى السعودى



ضمك vs النصر- الساعة 2:50 مساء

الفتح vs الرائد- الساعة 4:45 مساء

الشباب vs أبها- الساعة 5 مساء



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي



ميلوول vs كريستال بالاس- الساعة 2:30 مساء



ليستر سيتي vs واتفورد- الساعة 5 مساء

تشيلسي vs تشيسترفيلد - الساعة 7:30 مساء





وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفوزه على سويندون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف.

افتتح البرتغالي برناندو سيلفا التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17، أعقبه البرازيلي جابريال خيسوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ السيتيزينز” بهدفين نظيفين.

وسجل الألماني إلكاي جوندوجان ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يسجل هارى مكيردى هدف سويندون تاون الوحيد فى الدقيقة 78.

واختتم كول بالمر مهرجان أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82، مؤكدًا عبور فريقه للدور المقبل وأهدر خيسوس ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

يذكر أن شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية ذكرت أنه تم الإفراج عن ميندى مدافع مانشستر سيتي اليوم الجمعة بكفالة، حتى يتم محاكمته في يوم 27 يونيو المقبل، بعد تأجيل المحاكمة والتي كان مقررا لها يوم 24 يناير الجارى.



ويواجه مدافع السيتي صاحب الـ 27 عاما، اتهامات في 7 جرائم، منها 6 تهم اغتصاب بالإضافة إلى تهمة الإعتداء الجنسي.