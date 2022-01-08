لأول مرة.. سيدة أمريكية تقود حاملة طائرات حربية.. فيديو

قامت البحرية الأمريكية باتخاذ أكثر قراراتها جرأة وذلك بتعيين أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة لتقود حاملة طائرات .

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الكابتن باورنشميدت، تعد أول امرأة تقود حاملة طائرات أمريكية في واجب عسكري بعد مغادرة الحاملة إبراهام لينكولن سان دييجو الإثنين الماضي.

باورنشميت، تخرجت من الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1994، وتحمل من مدينة ميلواكي، درجة البكالوريوس في هندسة المحيطات من الأكاديمية البحرية عام 1994، أول دفعة خريجين سمح فيها للنساء بالخدمة على متن السفن المقاتلة وحاملات الطائرات .

وحصلت على درجة الماجستير من الكلية الحربية البحرية وعينت طيارا عام 1996، وسجلت 3 آلاف ساعة طيران، وحازت على العديد من الإرشادات .

حاملة طائرات

كما كانت أول ضابطة تنفيذية على متن حاملة طائرة عندما قامت بهذا الدور على متن الحاملة "أبراهام لينكلون" في أغسطس.

ويحيط بالسفينة المجموعة الضاربة لحاملات الطائرات 3، التي تتضمن الطراد الموجه "يو إس إس موبايل باي"، ومدمرات الصواريخ الموجهة "يو إس إس فيتزجيرالد"، و"يو إس إس جريدلي"، و"يو إس إس سامبسون"، و"يو إس إس سبرانس".

كارير آير وينج 9

وتتضمن المجموعة الضاربة "كارير آير وينج 9"، الذي يصفه الأسطول الثالث بـ"الجناح الجوي الأكثر تطورًا في البحرية" .

وآخر مرت نشرت فيها "أبراهام لينكولن" كان عام 2019 من مينائها السابق في نورفولد بولاية فيرجينيا، حيث عملت أولا في المياه الأوروبية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، حيث عملت ببحر العرب وخليج عمان .