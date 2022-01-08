محمد صلاح فى المركز الـ 57 بقائمة أغلى لاعبي العالم

احتل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي المرتبة 57 فى قائمة أغلى لاعبي العالم وفقاً للمركز الدولي للدراسات CIES.

وجاء أبرز قائمة أغلى لاعبى العالم على لنحو التالي:

فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد 166.4 مليون يورو

فيل فودين نجم مانشستر سيتي 152.6 مليون يورو

ايرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند 142.5 مليون يورو

جرينوود لاعب مانشستر يونايتد 133.9 مليون يورو

فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن 133.0 مليون يورو

جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند 130.1 مليون يورو

ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ 122.3 مليون يورو

روبن دياز نجم مانشستر سيتي 120.5 مليون يورو

بيدري لاعب برشلونة 118.0 مليون يورو

فرينكي دي يونج لاعب برشلونة 115.2 مليون يورو

ولم يقم مركز الدراسات بالاعتماد على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين ولكن تم احتساب القيمة وفق منهج اقتصادي قام بتطويره.

وتواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان في المركز الـ 48 بـ71.5 مليون يورو ومحمد صلاح في المرتبة 57 بـ66.1 مليون يورو.

وتواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على رأس قائمة المرشحين النهائية للتنافس على جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لموسم 2020-2021.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة مكونة من 3 لاعبين للتنافس على الجائزة وهم

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر

ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا



وبذلك، حقق محمد صلاح إنجازًا مميزًا، حيث أصبح اللاعب الثاني الذي يتم ترشيحه مرتين للتواجد في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” حيث سبقه في ذلك الإنجاز الليبيري جورج وياه لاعب ميلان الإيطالي السابق، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995، واحتل المركز الثاني في عام 1996.

وتم استبعاد كل من