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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغبياء.. شاهد هجوم رئيس وزراء كندا على مجموعة من المؤثرين لسبب صادم|فيديو

أوميكرون
أوميكرون

نشرت مجموعة من المؤثرين عددًا من الصور المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتفالهم بالرقص، الشرب والتدخين على متن طائرة مستأجرة من كندا إلى المكسيك، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

لم يرتد المؤثرون أية أقنعة واقية ضد فيروس كورونا مما عرضهم للهجوم الشديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورئيس وزراء كندا الذي وصفهم بالـ "أغبياء".

وسط الحالات المتزايدة من إصابات متحور كورونا الجديد أوميكرون Omicron، والآلام التي يشهدها العالم بين ارتفاع الإصابات وكثرة الوفيات بسبب الفيروس القاتل.

انتشرت صور الاحتفال الاستفزازي لعدد من المؤثرين على متن رحلة طائرة من كندا إلى المكسيك، مما عرضهم للهجوم ودفع شركات الطيران لـ "رفض" إعادتهم من كانكون.

وما زاد طينتهم بلة وزاد من الهجوم عليهم، انتقاد رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» لهم ووصفه بأنهم "أغبياء" خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وفقًا لتقارير يو إس إيه توداي.

رغم كورونا.. شاهد مستفزة لمؤثرين على متن طائرةد

في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان المؤثرون يمررون زجاجة فودكا بينهم أثناء رقصهم واحتفالهم، كما ظهرت امرأة تدخن سيجارة إلكترونية في الهواء.د

 

قال ترودو: "مثل كل الكنديين الذين شاهدوا تلك المقاطع، أشعر بالإحباط الشديد". "نحن نعلم مدى صعوبة الحفاظ على سلامة الناس، الحد من التجمعات العائلية في عيد الميلاد، ارتداء الأقنعة، التطعيم، والقيام بكل الأشياء الصحيحة".

 

وأضاف: "إنها لصدمة أن ترى الناس يؤذون أنفسهم، ويعرضون المواطنين للخطر، ويعرضون عمال الخطوط الجوية للخطر من خلال كونهم غير مسئولين تمامًا".
 

https://twitter.com/FrancisPilon_/status/1478901363799207940?t=rh2Um3p8GYi3UNw5ia8BBQ&s=19

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