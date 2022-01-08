تجديد حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة على عملائه بدائرة المركز 15يوماً على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.



جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وهم "م أ خ" 23 سنة عاطل مقيم عرب العيايدة دائرة المركز و"م ع ع" 21 سنة عاطل مقيم جائرة قسم شرطة الخانكة وبحوزتهما 84 لفافة بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى 1175 جنيها، و2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق