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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر مجمع عالمي.. تعرف على مشروع الطاقة الشمسية بأسوان مشروع القرن الـ 21

مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية باسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء، وأيضًا عاصمة الشمس لإمتلاكها أكبر مجمع للمحطات الشمسية، ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التابعة لمركز دراو،  والذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضى. 

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ويعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان من أكبر وأحدث المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية حيث أنه يعد أكبر مجمع الطاقة الشمسية العالمي ، ويعد واحداً من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 تشمل 8843 فدانًا حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة الواحدة 200 ألف لوحة صمم لإنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، ويضم 40 محطة شمسية قدرة كل محطة 50 ميجا وات ، وكذا 4 محطات محولات لتفريغ الطاقة ، وقد شارك في المشروع 40 شركة متخصصة منها 10 شركات عالمية وعربية .

وكان قد عبر أهالي قرية بنبان فرحتهم بإفتتاح هذا المشروع القومى العالمى الضخم ، مقدمين شكرهم للرئيس السيسى على تتفيذ العديد من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية ، وعلى ما حققه من إنجازات متمثلة فى هذا المشروع الضخم، واصفينه بأنه امتداد لأمجاد وإنجازات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. 

وأكد العديد من أهالى عاصمة الاقتصاد أيضاً بأن أسوان أصبحت مصدر الطاقة عبر العصور حيث أنه يوجد أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية على أرضها بداية من السد العالى الذى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين ويساهم في توفير 2100 ميجاوات ، وصولاً إلى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والذى يعد أيضاً أعظم مشروع في القرن الـ 21 ، ولاسيما بأنه سيساهم في نهايته بتوفير 2050 ميجاوات للشبكة القومية والتي سيتم ضخها للشبكة القومية ، كما أن مشروع بنبنان سيساهم فى خلق مجتمع عمرانى كبير فى صحراء أسوان بالظهير الصحراوى للقرية ، ويساعد أيضاً فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة أيضاً.  

فيما قال عبدالعزيز محمود – من أهالى قرية بنبان بأننا كنا نعانى مشاكل كبيرة فى عبور نهر النيل ، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بإفتتاح أكثر من كوبرى ساعد فى حركة النقل ، ومنها كوبرى كلابشة ، كما أن مشروع الطاقة الشمسية يحد من البطالة ، وقد أحدث حالة من الحركة والإزدهار داخل القرية  .  

وكان قد كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه تم ربط 32 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 1465 ميجا وات، وتم ربط جميع المحطات بالشبكة القومية للكهرباء وتشغيلها تجاريا منذ 2019.

وأوضح محمد شاكر بأن 32 محطة شمسية بنظام التملك والبناء والتشغيل boo بالتعاون مع المستثمرين الأجانب والمصريين بتكلفة بلغت 2 مليار دولار ، كما أن هذا المشروع إستطاع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب جميعهم من المصريين، ولا يوجد سوى عدد محدود من الأجانب المندوبين عن بعض الشركات المشاركة فى المشروع ، وتم بالتوازى الانتهاء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات بقدرة 2500 ميجا وات خاصين بمشروع بنبان، وربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء بأن مشروع بنبان يحظى بلقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنه يضم أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددهم 32 محطة بقدرة 50 ميجا وات لكل محطة ، علاوة أنه نجح فى تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين ، فيما أنه جارى عمل الدراسات اللازمة لعمل توسعات وإنشاء محطات جديدة بمنطقة بنبان بقدرات تصل ل600 ميجا وات لتصل إجمالى قدرات منطقة بنبان 2000 ميجا وات لتصبح بذلك اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية وأكبر قدرات بالعالم.

 

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