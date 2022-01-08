خرافات.. استشاري: لا توجد علاقة بين نوع الطعام وجنس المولود.. فيديو

نفى الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والعقم ، صحة أن تكون الأيام القمرية و قلوية وحموضة المهبل سبب لتحديد نوع الجنين ، معقبا : " هذه العلامات لا تحدد نوع الجنين ".

وأضاف الدكتور شريف باشا سيف ، خلال لقائه لـ برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، من تقديم الإعلامية " مي البحيري " ، أن نوع الأكلات ليس له علاقة بتحديد جنس المولود ، وإنما هي مجرد خرافات تعتمد على الاحتمالات .



وتابع: الأسباب المناعية هي أصعب الأسباب التي تتسبب في فشل الحقن المجهري، أو عدم ثبات الحمل .

وأشار استشاري النساء والتوليد والعقم، إلى أن نجاح عملية الحقن المجهري يشبه عملية زرع الأشجار ، مثل جودة البذرة التي تشير للبويضة ، وجودة الموسم الذي يشير للوقت المناسب لـ انغراس البويضة في الرحم .

