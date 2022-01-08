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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل نظر محاكمة المتهمة بقتل زوجها بطوخ في القليوبية للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة فى القليوبية، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة تأجيل نظر محاكمة المتهمة بقتل زوجها بقرية طنط الجزيرة بطوخ لجلسة 13 مارس المقبل لمرافعة الدفاع فى القضية رقم 29765 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2149 لسنة 2021 كلى شمال بنها.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمة "ر س أ" 25 سنة، ربة منزل ضربت زوجها المجني عليه "م أ ع" حيث سددت طعنة نافذة استقرت بيسار صدره مستخدمة في ذلك سلاح أبيض "سكين" فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم تقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته علي النحو المبين بالتحقيقات.
 

وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بوفاة المجنى عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر باب الحمام وبعض آثار للدماء.
 

وأمرت النيابةُ العامة، الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة فتوصلت إلى طعن المتهمة المجنى عليه بالسكين على إثر مشادة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجنى عليه فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم حاولت المتهمة ووالدة المجنى عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية.
 

كما أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها إذ كان قد تعدى عليها مطبقا على عنقها فأرادت تخويفه بالسكين لرد اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التى أودت بحياته وقد ورد تقرير طبى يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرّت باستخدامه فى إصابة زوجها وأمرت النيابة بحبسها.

القليوبية محكمة جنايات تقرير الصفة التشريحية محكمة جنايات بنها مرافعة الدفاع

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