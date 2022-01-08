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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2006 يواجه هليوبوليس اليوم في بطولة الجمهورية لكرة الماء

صدى البلد

يواجه فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2006، فريق هليوبوليس، اليوم السبت في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
تقام المباراة على حمام سباحة نادي الجزيرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويسعى «أهلي 2006» لتقديم عرض قوي، ومواصلة الانتصارات في البطولة، خاصة بعد تغلبه على فريق سكر الحوامدية في المباراة الماضية بنتيجة 24-1.
ويأمل الفريق في مواصلة مشواره وتحقيق لقب بطولة الجمهورية.
ويتكون الجهاز الفني لفريق «أهلي2006» من كل  محمد أبو سديرة مدربا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي التأهيل.

 

فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2006 النادي الأهلي بطولة الجمهورية حمام سباحة نادي الجزيرة فريق سكر الحوامدية

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