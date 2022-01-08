انطلاق الملتقى الحرفي للفتيات بباريس في الوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الحرفي للفتيات، لأندية الفتاة في الوادي الجديد.

وقال بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي ، اليوم السبت، إن الملتقى ينفذ بإشراف إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، لعضوات نادي الفتاة بمركز شباب مدينة باريس.

وأضاف شوقي أن الملتقى للفتيات لتعليمهن التفصيل على الباترون، تحت إشراف إدارة الفتاة بالوزارة، وينفذ حتى يوم 11 يناير الجاري بمشاركة 10 فتيات من عضوات نادي الفتاة بمركز باريس.

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كانت أطلقت وزارة الشباب والرياضة، الأحد الماضي، فعاليات الملتقى الحرفي للفتيات، لأندية الفتاة في محافظة الوادي الجديد بمركز شباب حي السبط بمدينة الخارجة.