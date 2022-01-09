جودة منتجات وأسعار مناسبة.. معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية يجذب المواطنين بالمنيا

التقى " صدى البلد" بعدد من العارضين والمشاركين بمعرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بمحافظة المنيا والذي افتتحه الايام الماضية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ويضم أثاث منزلي ومنتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس.

قال ثوري الشحات احد العارضين بالمعرض ومن أبناء محافظة دمياط نحن نحرص دائما على المشاركه بالمعرض لبيع منتجات الأثاث بالسوق المنياوى بجودة عاليه وأسعار مناسبه للجميع.

وأضاف أن وزارة التضامن ومحافظتي المنيا ودمياط يقومون بدعمنا في تلك المعارض من أجل تسويق منتجاتنا موضحا أنه يقوم ببيع غرف نوم وصفرة وانتريهات مضيفا أن جميع السلع الموجودة بالمعرض تتميز بجودة كبيرة وبأسعار مناسبة تناسب جميع فئات المجتمع.

وأشار سعد حسن احد العارضين أن المعرض مهم لنا ونعرض فيه منتجاتنا من الحرف اليدوية كالمفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج إضافة إلى وجود جناح خاص لمحافظة المنيا ضمن منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني لترويج الحرف اليدوية والتراثية.

يشار أن محافظ المنيا قال خلال افتتاح المعرض ، إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن المحافظ دور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة.

ودعا المحافظ المواطنين الي زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب.

وأشادت محافظ دمياط، بالتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتسويق المنتج الدمياطي، ودعم صغار المصنعين، وأوضحت أن المعرض يشارك فيه 63 عارض بمشاركة عدة محافظات بمنتجات متنوعه، من خلال عدد من الجمعيات الأهلية ومدينة الأثاث.

وأضافت أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التي تصنع بأيدي أبناء دمياط.



ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يأتي في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشته.

كما تساهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها، لافتة إلى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني وزارة التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

وأعلنت الوزيرة تنظيم 25 معرض العام الجاري مؤكدتا حرص وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الانتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على ضرورة التوسع في التسويق لتدوير رأس المالي المحلي للنهوض بمستوى الاقتصاد المصري والأسر المصرية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تشجيع العارضين من خلال إقراض المشروعات المتناهية الصغر، بالإضافة للتعاون مع كليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية لخلق تصميمات جديدة ومختلفة مشيرتا إلى ان هناك تبادل الخبرات مع دول أخرى ،

وأكدت القباج على ان شعارنا هو التمكين الاقتصادي لمزيد من الإنتاج ومزيد من توريث الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز ثقافة مصرنا الحبيبة.



يشار إلى ان معرض "ديارنا" انطلق لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".

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