طوسون وعبدالغني يحصدان جائزة أفضل كتاب ورسوم للطفل بهذه الجائزة

أعلنت مؤسسة ساويرس للثقافة منذ لحظات عن الفائز بجائزة ساويرس عن أفضل كتاب للأطفال، وحصد الكاتب أحمد طوسون، جائزة أفضل كتاب للأطفال، عن كتابه “من يعيد الدفء للمدينة” كما فاز الفنان سمير عبدالغني بجائزة أفضل رسوم للأطفال.



كما حصد الكاتب إبراهيم الحسيني، على المركز الأول عن نص "باب عشق" كأفضل نص مسرحي بجائزة ساويرس الثقافية، كما حصد الكاتب السيد الفهيم على المركز الثاني لجائزة أفضل نص مسرحي.

وكانت لجنة التحكيم بفرع المسرح من رئاسة الدكتورة إيمان عز الدين.

وانطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.



وتلقت المسابقة خلال الدورة الحالية، 1304 عمل في مختلف فروع الجائزة ، وقد تم تقييم الأعمال بواسطة لجان تحكيم تضم نخبة من الأدباء والكتاب وأساتذة الدراما في مصر والسينمائيين والنقاد.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشرة إلى 7 فروع.

كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، التي تشمل السيرة، والسيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدي والصحفية.