عاجل
أمطار رعدية خفيفة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم أخبار الرياضة .. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا.. شريف إكرامي يثير الجدل بتصريحات نارية .. محمد صلاح يطالب الزمالك بإزالة لافتته من النادي نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد أخبار التوك شو| وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معي لكني رفضت.. رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر.. وتطورات إصابات كورونا في منتخب مصر جودة منتجات وأسعار مناسبة.. معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية يجذب المواطنين بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | فتح باب الطعون للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان… "البحث العلمي" تعلن تفاصيل فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم المدمج في حقوق عين شمس

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، حيث بدأت في بعض الكليات منذ بداية يناير، بينما ستبدأ أخرى في منتصفه، وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

 

اليوم.. فتح باب الطعون للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الاعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

 

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. اليوم

صرح الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس بأن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢١/٢٢.

 

١٢ يناير … امتحانات طلاب الماجستير باداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول  لطلاب الماجستير.

وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء ١٢ من يناير القادم .

 

"البحث العلمي" تعلن تفاصيل فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR  (دوبنا – روسيا).

 

16 يناير.. دورة تدريبية عن التقويم الذاتي في جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

 

ترشيحاتنا

اليوم.. انطلاق كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشابات بإيطاليا

أهم الأخبار| وفاة المستشارة تهاني الجبالي.. وزوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا

سيارة استعان بها محمد الدفراوي ضد أحمد زكي بفيلم حسن اللول.. اعرف قصتها

تصل إلى الحبس 3 سنوات داخل مصحَّة.. مشروع قانون لتجريم الانتحار في مصر

نشرة أخبار العالم.. تركيا تعزي مصر.. اكتشاف متحور جديد لـ كورونا.. أمريكا تبعث تحذيراً شديد اللهجة لـ آبي أحمد

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بسبب الشبورة .. وفاة شاب وإصابة آخرين بسبب حادث تصادم

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

الاكل المناسب لمرضى السكر خضروات وفاكهة واعشاب

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ