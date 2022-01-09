أخبار التعليم | فتح باب الطعون للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان… "البحث العلمي" تعلن تفاصيل فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم المدمج في حقوق عين شمس

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، حيث بدأت في بعض الكليات منذ بداية يناير، بينما ستبدأ أخرى في منتصفه، وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

اليوم.. فتح باب الطعون للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الاعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعلوم عين شمس.. اليوم

صرح الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس بأن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢١/٢٢.

١٢ يناير … امتحانات طلاب الماجستير باداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير.

وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء ١٢ من يناير القادم .

"البحث العلمي" تعلن تفاصيل فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا).

16 يناير.. دورة تدريبية عن التقويم الذاتي في جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.