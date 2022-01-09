12 يناير.. بدء امتحانات طلاب الماجستير في آداب القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير.

وقال الدكتور شريف شاهين، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء 12 من يناير.

وأضاف " شاهين " أن الجداول لامتحانات الفصل الدراسى الأول؛ متاحة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والموقع الرسمى لكلية الآداب .

وتستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.