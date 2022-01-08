تسجيل 500 ألف شخص من 196 دولة لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر صنعت من خلال منتدى شباب العالم شكلا مهما وأرسلت العديد من الرسائل.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة ": "المنتدى يهتم بالعديد من القضايا الدولية العامة مثل التغيرات المناخية، هو محور اهتمام العالم حاليا، وسيكون المنتدى تمهيد لعقد المؤتمر الدولي للمناخ".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شخص تقدموا من 196 دولة لحضور منتدى شباب العالم، مضيفا أن إدارة المنتدى وضعت معايير لاختيار المتقدمين، بعدما تحول إلى منصة حوارية عامة يشارك فيها الشباب من كل أنحاء العالم.

وأوضح أنه على مستوى المؤتمر الحوارت التي تتم وورش العمل واللقاءات الفردية جزء هام جدا لأن السماع المباشر أكثر أنواع الإعلام تأثيرا، مؤكدا أن منتدى شباب العالم اعتبر من قبل الأمم المتحدة بأنه منصة حوارية هامة للشباب.

