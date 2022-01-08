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ثقافة

حبشي وعبد النبي يحصدان جائزة ساويرس عن أفضل مجموعة قصصية "مناصفة"

صدى البلد

أعلنت مؤسسة ساويرس للثقافة منذ قليل عن جائزة ساويرس، وجاءت جائزة أفضل مجموعة قصصية مناصفة بين أسامة حبشي عن مجموعة “حاول ألا تراني”، ومحمد عبدالنبي عن المجموعة القصصية كان ياما كان.

حصد الكاتبان عادل أسعد الميري ومحمد أبو زيد بالمركز الأول مناصفة بجائزة أفضل رواية بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء. 

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17 بالمتحف القومي للحضارة.

فازت الكاتبة أريج جمال، بالمركز الأول فرع الرواية لشباب الكتاب، عن رواية أنا أروى يا مريم، كما حصد الكاتب يوسف نبيل، المركز الثاني عن رواية اللقاء الأخير، جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021 بالمتحف القومي للحضارة.

تضمنت القوائم القصيرة في الرواية: فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي: "أنا أروى يا مريم" لأريج جمال، "ستة أرواح تكفي للهو" لدعاء إبراهيم، "لون متالي للغرق" لضحى صلاح، "سمك برتقال حشيش" لهدى عمران، و"اللقاء الأخير" ليوسف نبيل.

كما فاز في فرع النقد الأدبي والسرديات الأدبية، محسن البلاسي عن عمل "رحلة كامل التلمساني السريالي في مواجهة الواقعي".

وأعلنت المؤسسة عن الفائز بجائزة أفضل كتاب للأطفال، وحصد الكاتب أحمد طوسون، جائزة أفضل كتاب للأطفال، عن كتابه “من يعيد الدفء للمدينة” و فاز الفنان سمير عبدالغني بجائزة أفضل رسوم للأطفال.

وحصد الكاتب إبراهيم الحسيني،  المركز الأول عن نص "باب عشق" كأفضل نص مسرحي وحصد الكاتب السيد الفهيم على المركز الثاني لجائزة أفضل نص مسرحي.

وكانت لجنة التحكيم بفرع المسرح برئاسة الدكتورة إيمان عز الدين.

وانطلق الليلة حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

 

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أريج جمال تحصد جائزة ساويرس للرواية فرع شباب الكتاب

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جائزة ساويرس .. الميري وأبوزيد مركزًا أول في الرواية

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محسن البلاسي يفوز بجائزة ساويرس في فرع النقد الأدبي

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طوسون وعبدالغني يحصدان جائزة أفضل كتاب ورسوم للطفل بجائزة ساويرس

وتلقت المسابقة خلال  الدورة الحالية، 1304 أعمال في مختلف فروع الجائزة ، وتم تقييم الأعمال بواسطة لجان تحكيم  تضم نخبة من الأدباء والكتاب وأساتذة الدراما في مصر والسينمائيين والنقاد.

مؤسسة ساويرس للثقافة أسامة حبشي محمد عبدالنبي جائزة ساويرس كان ياما كان

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