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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

محسن البلاسي يفوز بجائزة في فرع النقد الأدبي

صدى البلد

أعلنت مؤسسة ساويرس للثقافة منذ لحظات عن الفائز بجائزة ساويرس  فرع النقد الأدبي والسرديات الأدبية، حيث فاز  محسن البلاسي عن عمل "رحلة كامل التلمساني السريالي في مواجهة الواقعي".

 وأعلنت المؤسسة عن الفائز بجائزة أفضل كتاب للأطفال، وحصد الكاتب أحمد طوسون، جائزة أفضل كتاب للأطفال، عن كتابه “من يعيد الدفء للمدينة” و فاز الفنان سمير عبدالغني بجائزة أفضل رسوم للأطفال.

وحصد الكاتب إبراهيم الحسيني،  المركز الأول عن نص "باب عشق" كأفضل نص مسرحي وحصد الكاتب السيد الفهيم على المركز الثاني لجائزة أفضل نص مسرحي. 

وكانت لجنة التحكيم بفرع المسرح برئاسة الدكتورة إيمان عز الدين.

وانطلق الليلة حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وتلقت المسابقة خلال  الدورة الحالية، 1304 أعمال في مختلف فروع الجائزة ، وتم تقييم الأعمال بواسطة لجان تحكيم  تضم نخبة من الأدباء والكتاب وأساتذة الدراما في مصر والسينمائيين والنقاد.

كامل التلمساني محسن البلاسي جائزة ساويرس رحلة كامل التلمساني السريالي فرع النقد الأدبي

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