ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17

أعلنت اليوم أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17 لعام 2022، وذلك في مجالاتها المتنوعة: الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو، والنص المسرحي، والنقد الأدبي، وأدب الطفل، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة والسياسة.

النص المسرحي

حصد الكاتب إبراهيم الحسيني، المركز الأول عن نص "باب عشق" كأفضل نص مسرحي بجائزة ساويرس الثقافية، كما حصد الكاتب السيد الفهيم المركز الثاني لجائزة أفضل نص مسرحي.

وكانت لجنة التحكيم بفرع المسرح من رئاسة الدكتورة إيمان عز الدين.

السيناريو السينمائي



كما أعلن عن فوز سيناريو “علاج طبيعي” للكاتبة دينا حمزة بجائزة أفضل سيناريو سينمائي فرع كبار الكتاب.



فرع شباب الأدباء



وفي فرع شباب الأدباء فازت بالمركز الأول الكاتبة أميمة صبحي بمجموعتها “رؤى المدينة المقدسة”، وفازت بالمركز الثاني الكاتبة أميرة بدوي عن مجموعتها “ست زوايا للصلاة”مناصفة مع الكاتب محمد عبد الله سامي، عن مجموعته “نابليون والقرد”.

وفي فرع شباب الأدباء فازت رواية “أنا أروى يا مريم ” للكاتبة أريج جمال بالمركز الأول، كما فازت بالمركز الثانى رواية “ اللقاء الأخير” للكاتب يوسف نبيل.

كبار الكتاب

وحصدت في فرع كبار الكتاب عن مجموعة قصصية، مناصفة بين أسامة حبشي عن مجموعة “حاول ألا تراني”، ومحمد عبدالنبي عن المجموعة القصصية كان ياما كان.

كما حصد الكاتبان عادل أسعد الميري ومحمد أبو زيد المركز الأول مناصفة بجائزة أفضل رواية بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء.



وتلقت المسابقة خلال الدورة الحالية، 1304 عمل في مختلف فروع الجائزة ، وقد تم تقييم الأعمال بواسطة لجان تحكيم تضم نخبة من الأدباء والكتاب وأساتذة الدراما في مصر والسينمائيين والنقاد.



تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشرة إلى 7 فروع.

كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، التي تشمل السيرة، والسيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدي والصحفية.