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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب باختناق وإصابة آخر داخل شقة سكنية في بنى سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

لقى طالب مصرعة أثناء محاولة إنقاذ وهو وزميلة بعد إصابتهما باختناق داخل شقة ببنى سويف ، جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل مساء أمس .

 ولفظ احمد ض.ح أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه هو وهو زميله بعد إصابتهما باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل مساء السبت وأصيب طالبان باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

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تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف،شرطة النجدة يفيد إصابة باختناق، من جراء تسرب غاز، داخل مسكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل .

 

 واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من أحمد.ض.ح، 20 عاما، و عمر س.ر 20 عاما، يقيمان محافظة المنيا ، مصابين باختناق من جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل مسكن طلاب خاص في شرق النيل وتوفى الاول أثناء محاولة إسعافه.

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