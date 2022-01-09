ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

في مقارنة بين الحاضر والماضي، أثارت صور زفاف ميلانيا ترامب حيرة ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعضهم لم يستطع التعرف عليها، فـ ميلانيا قبل ترامب غير التي نعرفها اليوم تمامًا.

وبناء عليه أعادت الصور مشاهد حفل الزفاف إلى الأذهان مرة أخرى، حيث تداولت الصحف مرة أخرى تفاصيل فستان ميلانيا ترامب المرصع باللؤلؤ وخاتم الزفاف بسعر خيالي.

فستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس

ارتدت ميلانيا ترامب فستان زفاف من ديور، مرصع بـ 1500 لؤلؤة وماسو، حيث استغرق صنعه أكثر من 500 ساعة، وقد ظهرت به على الغلاف الأمامي لمجلة فوج في فبراير عام 2005.



استخدم مصممو الأزياء 98 ياردة من الساتان الأبيض وتنورة كانت عريضة لكي تتمكن ميلانيا وقتها من "الجلوس على الشاطئ" خلال عشاء زفافها في مار إيه لاجو، وفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

قامت ميلانيا السيدة الأولى سابقًا للولايات المتحدة الأمريكية، بارتداء طرحة بيضاء فوق الفستان، ومجوهرات، بالإضافة إلى سوار يدوي يحتوي على ورود بيضاء.

لم تحمل ميلانيا باقة زهور لحفل الزفاف وبدلًا من ذلك كانن تحمل "سبحة" بين يديها".

تكلفة الزفاف..

قدم ترامب إلى ميلانيا خاتم ألماس مرصع بقطع الزمرد من Graff بلغت تكلفته حوالي 650 ألف دولار (مليون جنيه مصري).

حضر الحفل حوالي 350 ضيفًا وتكلف حفل زفاف الزوجين حوالي مليون دولار.

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