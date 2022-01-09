عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

اكتشف علماء الفلك أكبر هيكل مادي مجسم في مجرة ​​درب التبانة، والذي يتكون من خيوط هيدروجين تسمى "ماجي".

يمتد هيكل ماجي على مسافة 16 تريليون ميل عبر كوننا ويبعد 55000 سنة ضوئية عن الأرض.

تشكلت خيوط الهيدروجين الضخمة هذه منذ أكثر من 13 مليار سنة، ويبلغ طولها 3900 سنة ضوئية (سنة ضوئية واحدة تساوي 9.44 تريليون كيلومتر) وعرضها 130 سنة ضوئية.

تم الاكتشاف بواسطة فريق دولي بقيادة علماء الفلك من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك (MPIA) باستخدام القمر الصناعي Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وجاء الاسم نسبة لمؤلف المشارك خوان سولير أول دليل على هذا الكائن قبل عام وأطلق عليه اسم "ماجي" على اسم أطول نهر في موطنه كولومبيا.

تشكل الهيدروجين بعد حوالي 380000 سنة من الانفجار العظيم وهو المادة الأكثر انتشارًا في الكون.

إنه المكون الرئيسي في تكوين النجوم ، لكن اكتشاف السحب الفردية لغاز الهيدروجين مهمة شاقة. هذا يجعل اكتشاف خيوط الهيدروجين الطويلة مثيرًا بشكل استثنائي.

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