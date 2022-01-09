عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

اكبر هيكل
اكبر هيكل

اكتشف علماء الفلك أكبر هيكل مادي مجسم في مجرة ​​درب التبانة، والذي يتكون من خيوط هيدروجين تسمى "ماجي".

يمتد هيكل ماجي على مسافة 16 تريليون ميل عبر كوننا ويبعد 55000 سنة ضوئية عن الأرض.

 

تشكلت خيوط الهيدروجين الضخمة هذه منذ أكثر من 13 مليار سنة، ويبلغ طولها 3900 سنة ضوئية (سنة ضوئية واحدة تساوي 9.44 تريليون كيلومتر) وعرضها 130 سنة ضوئية.

تم الاكتشاف بواسطة فريق دولي بقيادة علماء الفلك من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك (MPIA) باستخدام القمر الصناعي Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وجاء الاسم نسبة لمؤلف المشارك خوان سولير أول دليل على هذا الكائن قبل عام وأطلق عليه اسم "ماجي" على اسم أطول نهر في موطنه كولومبيا.

تشكل الهيدروجين بعد حوالي 380000 سنة من الانفجار العظيم وهو المادة الأكثر انتشارًا في الكون.

 

إنه المكون الرئيسي في تكوين النجوم ، لكن اكتشاف السحب الفردية لغاز الهيدروجين مهمة شاقة. هذا يجعل اكتشاف خيوط الهيدروجين الطويلة مثيرًا بشكل استثنائي.

galaxy-79bc
galaxy-79bc
PRI_217464633
PRI_217464633
الفضاء الهيدروجين وكالة الفضاء الأوروبية مجرة ​​درب التبانة علماء الفلك الأوروبية درب التبانة هيدروجين اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

أغبياء.. شاهد هجوم رئيس وزراء كندا على مجموعة من المؤثرين لسبب صادم|فيديو

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ