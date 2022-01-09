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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وفاة المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس الدستورية بعد إصابتها بفيروس كورونا

المستشارة تهاني الجبالي
المستشارة تهاني الجبالي

توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد تدهور حالتها الصحية إثر اصابتها بفيروس كورونا منذ ايام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المستشارة تهاني الجبالي، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد في مسجد عوارة بطنطا.

وأعلن معتز سامي زوج نجلة شقيقها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الوفاة قائلا " توفيت الي رحمة الله تعالي المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. انا لله وانا اليه راجعون".

السيرة الذاتية للمستشارة تهاني الجبالي

 

ولدت المستشارة تهانى محمد الجبالى في 20 نوفمبر 1950 ، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

حياتها

 

ولدت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

حياتها المهنية

 

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهى محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م.

وبعدها تولت لجنة المرأة فى الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانونى فى منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجارى دولى ومحاضر فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة. كما تم انخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كاول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912 عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون فى بعض الجامعات وهى عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى.

تعيينها فى المحكمة الدستورية

 

فى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت فى ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالى، مما ابقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر.

المستشارة تهاني الجبالي المحكمة الدستورية العليا فيروس كورونا العجوزه صلاة الجنازة مسجد عوارة بطنطا

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