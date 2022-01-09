نقاش يشعل النيران في دراجة بخارية مِلك عامل بسوهاج بسبب خلافات مالية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على نقاش في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ لإشعال النيران في دراجة بخارية مِلك عامل في العشرينات بمركز أخميم شرقي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغ من المدعو "طلعت ن ش ى" 29 عامل ويقيم بندر أخميم، بتضرره من المدعو "مايكل و ا ب - سن 33 سنة، نقاش ويقيم دائرة مركز ساقلته.

وذلك لاشعاله النيران بدراجهة بخارية ملكه بدون لوحات معدنية وتم اخمادها بمعرفة الأهالي مما نتج عنه احتراقها بالكامل بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.