إصابة 11 شخصاً في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الأحد 09/يناير/2022 - 09:30 ص 1/9/2022 9:30:43 AM

أصيب 11 شخصاً بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة اتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة اتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات وكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.