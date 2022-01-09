أهم الأخبار| وفاة المستشارة تهاني الجبالي.. وزوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس الدستورية بعد إصابتها بفيروس كورونا



خلية نحل.. آخر استعدادات منتدى شباب العالم قبل انطلاقه بساعات



زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة



عبد الستار صبري: كريستيانو رونالدو كان يراني مثله الأعلى في بداياته..فيديو



علي جمعة: لا يعقل أن يدور الفيلم كله عن البلطجة ويخبرنا في النهاية أنها خطأ



من الجولة الأولى إلى النهائي.. جدول مباريات أمم إفريقيا بتوقيت مصر



اعتقال نحو 300 شخص حاولوا الهروب من كازاخستان

