الأرصاد: الطقس بارد اليوم على القاهرة وانخفاض الرؤية الأفقية

قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم بعض التقلبات فى حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب السواحل الشمالية للبلاد.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون بارد على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون دافئ على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وتابعت أننا سنتأثر بنشاط الرياح الجنوبية الغربية، وهو ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.