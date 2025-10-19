محمد أبو شامة: إسرائيل لا تستطيع العودة للقتال في غزة

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الأحداث التي شهدتها رفح الفلسطينية اليوم تُعدّ امتدادًا لخروقات متكررة تقوم بها إسرائيل منذ الأيام الماضية، مؤكداً أن الاتفاق الحالي ليس قوياً بما يكفي لمنع مثل هذه التجاوزات.

وأضاف أبو شامة، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تحاول تطبيق نموذج المواجهة اللبناني على قطاع غزة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تتصرف طوال الوقت وفق أجندة خاصة تهدف إلى شنّ هجمات محددة في الجنوب دون وجود رادع فعّال، وهو ما يجري الآن مع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أن التصعيد المتكرر قد يكون مدفوعًا برغبة إسرائيل في تضخيم أحداث محددة واستخدامها ذريعة دعائية ضد حركة حماس، معتبراً أنها لا تحتاج في الواقع إلى ذرائع جديدة لأنها سبق وأن نفّذت عمليات أسفرت عن شهداء في الأيام الماضية، ما يدل على محدودية الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة.

ورأى أبو شامة أن الضغط الأمريكي يحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مما يحدّ من قدرتها على العودة إلى قتال شامل، وإنّ أي مرحلة تصعيدية لاحقة ستكون «صعبة وشديدة التعقيد».

وبخصوص الهجوم الأخير في رفح الفلسطينية، قال أبو شامة إنه إذا صحت تصريحات حماس بشأن طبيعة الحادث، فإن وقوعه في منطقة تحت سيطرة إسرائيل يجعل من الصعب على الحركة تنفيذ عمليات منها، مما يطرح احتمال وجود انقسامات داخل صفوف حماس أو خلاياها بشأن مواصلة العمليات العسكرية أو توقيتها.

