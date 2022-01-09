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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكشف عن عارض جديد يدل على الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

كورونا
كورونا

أبرز متحور أوميكرون لفيروس كورونا كمتغير جديد يحتل الصدارة في الإصابات في كثير من البلدان ، وهناك العديد من الأعراض التي أبلغ عنها المصابون ، وعلامات يمكن اعتبارها تحذيرا لطلب الرعاية الطبية ، بما في ذلك العلامات، التي تشير إلى أن قد تظهر على جلد وشفاه وأظافر بعض المرضى.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين لديهم أوميكرون قد أبلغوا عن ذلك.

 

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منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

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هل اختبار PCR يكشف الإصابة بـ متغير أوميكرون؟

 

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى أو القشعريرة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم ، وقد تتطور الأعراض إلى ضيق أو صعوبة في التنفس ، إرهاق ، آلام في العضلات أو الجسم ، صداع ، التهاب الحلق ، احتقان أو سيلان الأنف ، غثيان أو القيء والإسهال.

وتوضح المراكز الأمريكية أنه يجب عليك البحث عن علامات التحذير الطارئة والتماس العناية الطبية على الفور لعدد من العلامات لفيروس كورونا ، بما في ذلك إذا لاحظت أن الجلد أو الشفاه أو الأظافر شاحبة أو رمادية اللون أو زرقاء اللون ، بحسب تقرير صادر عن صحيفة "اكسبريس".

كما تشمل علامات الطوارئ أيضًا صعوبة التنفس والألم المستمر أو الضغط في منطقة الصدر وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا بسبب فيروس كورونا.

من جهتها ، تشير خدمة الصحة البريطانية إلى أن الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا تساعد في تحسين الحماية التي تتمتع بها من أول جرعتين من اللقاح ، وتمنحك حماية طويلة الأمد ضد الأمراض الخطيرة من كورونا.

فيروس كورونا اوميكرون الأظافر شاحبة علامات فيروس كورونا اخبار الصحة

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