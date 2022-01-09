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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تحدد موعد إطلاق النسخة العالمية من سلسلة Huawei P50

هاتف Huawei P50 Pocket
هاتف Huawei P50 Pocket

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن هاتفي P50 و P50 Pro، وتابعتها بإطلاق الهاتف الذكي P50 Pocket القابل للطي في ديسمبر الماضي وهي متوفرة حاليا في الصين فقط.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط عملاقة التقنية الصينية هواوي لإطلاق النسخة العالمية من هذه الإصدارات خلال الأسبوع المقبل، ولكن سينطلق هاتفي Huawei P50 Pro و P50 Pocket، فقط يوم 12 يناير.

 

 

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ويأتي هذا الإعلان عبر فرع شركة هواوي الماليزي، والذي نشر بعض الإعلانات التشويقية على حسابه الرسمي على موقع تويتر، مما يؤكد ظهور هاتفي P50 Pro و P50 Pocket على المستوى الدولي في 12 يناير المقبل.


وقامت شركة هواوي ماليزيا Huawei Malaysia بإدراج كل من الهواتف الذكية على موقعها الرسمي، مع توضيح المواصفات والمميزات الخاصة بهما، والتي تتماشى مع نظيراتها الصينية.

هاتف هواوي P50 Pro

ومع ذلك، كشفت القوائم أنه سيتم تشغيل هاتف هواوي P50 Pro بواسطة معالج كوالوكم Snapdragon 888 بدلاً من Kirin 9000 في الإصدار الصيني، وسيعمل P50 Pocket على واجهة المستخدم EMUI 12 خارج الصندوق بدلا من نظام التشغيل HarmonyOS.


وسيأتي الإصدار العالمي من هاتفي هواوي P50 Pro و KP50 Pocket بتكوين واحد للذاكرة بسعة 8 +  256 جيجابايت، على الأقل في ماليزيا، بينما سيتم تقديم الإصدار المميز من هاتف P50 Pocket بسعة 12 + 512 جيجابايت.


سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket

يأتي إصدار هواوي القابل للطي P50 Pocket، المخصص للسوق الصيني، بتصميم يحاكي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، مع تصميم دائري مزدوج في المقدمة، تضم الدائرة الأولى ثلاث كاميرات، في حين أن الحلقة الأخرى هي شاشة ثانوية صغيرة دائرية الشكل على الغلاف الخارجي للجهاز.

هواوي القابل للطي P50 Pocket

 

وتتميز الشاشة الرئيسية بهاتف هواوي القابل للطي Huawei P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع  OLED، بقياس 6.9 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080 x 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+.


وجاء هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بكاميرا خلفية ثلاثية موضوعة داخل جزيرة دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Huawei P50 Pocket، مع نظام التشغيل الصيني المملوك لـ هواوي  HarmonyOS 2.0،  ويحزم بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 1725 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 27 ألأف جنيه مصري).

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