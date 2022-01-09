علاج فقدان حاسة الشم والتذوق.. 3 طرق طبيعية وفعالة

إن الأداء السليم لحاستي الشم والتذوق لا يقل أهمية عن أداء أجزاء الجسم الأخرى، حيث إنهما يعملان معًا ويساعدان في العديد من عوامل البقاء مثل الأكل واستشعار المخاطر، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في حاسة الشم والتذوق على نوعية الحياة.

وهناك أسباب عديدة لفقدان حاسة الشم والتذوق، وتشمل الحساسية، ومشاكل الجهاز التنفسي العلوي، والأدوية، والأورام الحميدة الأنفية، ومشاكل الأسنان، والأمراض التنكسية، والشيخوخة، والصدمات، والعلاج الكيميائي، وفيروس كورونا.

علاج فقدان حاسة الشم والتذوق

1. الليمون

المنكهات مثل حامض الستريك في الليمون فعالة للغاية في إثارة وتعزيز النكهة الحامضة والحلوة واستعادة حاسة الشم والذوق المفقودة، كما أنها تساعد على تنشيط المستقبلات الشمية والذوقية وتلعب دورًا حيويًا في إدراك الحواس.

ماذا أفعل:

قطّعي ليمونة إلى نصفين واستنشقيها لبضع دقائق يوميًا في الصباح والمساء.

يمكنك أيضًا تحضير عصير الليمون عن طريق خلط الليمون والعسل في كوب من الماء.

2. البخار

يُستخدم العلاج بالبخار منذ أقدم العصور ويمكن الاستفادة منه بسهولة في المنزل، ويساعد في تقليل التهاب واحتقان ممر الأنف ويعيد حاسة الشم والتذوق المفقودة.

ما يجب القيام به:

قم بغلي الماء، وقم بتغطية رأسك بقطعة قماش سميكة واترك البخار يدخل إلى أنفك.

افعل ذلك لمدة 10 - 15 دقيقة، مرتين يوميًا حتى تستمر الأعراض.

3. الزنجبيل

تحدثت دراسة عن النشاط المضاد للفيروسات للزنجبيل ضد فيروسات الإنفلونزا التي تسبب الإنفلونزا الشائعة وإنفلونزا الطيور، وقد تساعد المركبات النشطة في الزنجبيل في علاج هذه الحالات المرتبطة بفقدان حاسة الشم والشم.

ما يجب القيام به: مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل أو تحضير شاي الزنجبيل وتناوله.