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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.2 ٪ انخفاضا في عجز الميزان التجارى خلال 2020

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020 وفيما يلي أهم المؤشرات.

أولا: الصادرات

بلغ إجمالي قيـة صادرات جمهورية مصر العربيـة   29.3  مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5  مليار  دولار  عام 2019 بانخفاض  بلغت   نسبته  3.9  ٪.

بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية  25.1 مليـار دولار عــام 2020 مقابل  25.5  مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6  ٪.

بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء  4.2 مليار دولار عام 2020   مقابل  5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته  16.0 ٪.

- تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع:


Text Box: ٪تركزت الصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2020  

في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها   47.2 ٪ مـــن جمـلة

الصادرات المصرية

سجلـت قيمــة الصـادرات من السلع تامــة الصنع  13.8  مليــار دولار خلال  عـام 2020 مقابل  13.2 مليـار دولار  عــام   2019  بارتفاع  بلغت   نسبته  4.5%.

سجلــت قيمــة الصـادرات مـن  سلـع نصف مصنعه  7.6  مليار دولارخلال  عــام  2020  مقابل   7.1 مليار دولار عام 2019  بارتفاع بلغت

نسبته  7.0 ٪ .

 

أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها :


بلغت قيمة ذهب وذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام أخر 2.9  مليار دولار    عام 2020  مقابل   2.0 مليار دولار   عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها  45.0 ٪ .

بلغــت قيمــة فويــل أويـل  (مــازوت)  1.4  مليـار دولار عـام 2020 مقابـــل  0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها  133.3 ٪.

بلغت قيمة حديد ومصنوعاته  0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل  0.6 مليار دولار عام 2019بنسبة ارتفاع قدرها  33.3 ٪.

بلغت قيمة زيت تشحيم  0.5 مليار دولار عام 2020مقابل 0.4  مليار دولار عام 2019بنسبة ارتفاع قدرها  25.0 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:


جاءت في المرتبة الاولي دولة الإمارات العربية  بنسبـة  10.0 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة  38.1 ٪ لتصل قيمتهــا الـي  2.9  مليـار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار  لعام 2019.

و في المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة  6.4 ٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات اليها بنسبة  11.8 ٪ لتصل قيمتها الي 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

كما جاءت في المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة  5.8 ٪ من جملة الصادرات، وقد إنخفضت الصادرات إليها بنسبـة  5.6  ٪ لتصل قيمتهـا الـي  1.7  مليـار دولار خــلال عام 2020 مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

جاءت في المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية  بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 27.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 1.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2019.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة  34.3  ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة  21.2 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 14.1 ٪.


التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير:

جاءت مطارات القاهرة  في المرتبة الاولي بنسبة  24.5 ٪ من جملة الصادرات، يليها الاسكندرية بنسبة  23.5 ٪ ثـم مينـاء الســويس بنسبة 17.8  ٪، ثــم ميناء الدخيلة بنسبة  6.9 ٪، ثم ميناء دمياط  بنسبة  6.5 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان  بنسبة 4.5 .  

 

ثانيا: الواردات


بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربية   70.4  مليار دولار

عام  2020 مقابل  76.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها  7.9٪.
انخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها  64.0 مليار دولار عام  2020 مقابــل   67.0 مليـار دولار لعــام 2019 بنسبة انخفاض  قدرهــا  4.5 ٪.
انخفضـت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها  6.4 مليـار دولار  عــام 2020 مقابـــل 9.4 مليــار دولار لعـاــم 2019 بنسبــة إنخفــــاض

قدرها  31.9  ٪.
1-  تطور الواردات طبقا لدرجة الاستخدام:

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الاهمية النسبية للواردات


تركزت الواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2020 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها   35.1  ٪ من جملة الواردات المصرية.
 سجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة  9.5  ٪ لتصل قيمتها إلي   24.7  مليار دولار خــلال عـام 2020 مقـابل 27.3 مليار دولار  لعام 2019، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاع بنسبة  1.6  ٪ لتصل قيمتها إلي  6.3 مليار دولار خـلال عام 2020 مقابل 6.2 مليار دولار لعام 2019.

2-   أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها :

بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 4.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.6 مليــار دولار لعـام 2019بنسبــة انخفاض قـدرهـا 17.9 ٪.
بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 3.0 مليــار دولار عــام 2020 مقابل 3.3 مليار دولار لعام 2019بنسبة انخفاض قدرها 9.1٪.
بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية  2.3  مليار دولار عام 2020 مقابل 2.5  مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها  8.0 %.
بلغـت قيمة خشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.3 ٪.

3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

جاءت في المرتبة الأولي الصين الشعبية بنسبة   16.6 ٪ من جملة الواردات، في حين إنخفضت الواردات منها بنسبة  0.1  ٪ لتصل قيمتها الي   11.68 مليار دولار خــلال عام 2020 مقابل 11.69 مليار دولار  لعام 2019.
وفى المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الامريكية  بنسبة 6.8 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة  4.0 ٪ لتصــل قيمتها الي  4.8  مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2019.
كما جاءت في المرتبة الثالثة ألمانيا  بنسبة  5.7 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة  5.3  ٪ لتصل قيمتها الي    4.0 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار لعام 2019.
جاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة  5.4 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت  الواردات منها بنسبة  25.5٪ لتصـل قيمتها الي 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2019.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 29.6  ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب  أوربا 25.3 ٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة  16.2  ٪.


4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
 جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة  38.4 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الدخيــلة بنسبـة  17.5 ٪، ثم مطــارات القـاهرة بنسبة 13.2 ٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 9.9 ٪،

ثم ميناء العين السخنه بنسبة 8.5 ٪ ،وبورسعيد شرق بنسبة 8.1 %.

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